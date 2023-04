‘Peaches’ van Jack Black’s Bowser bestormt de Amerikaanse Billboard Hot 100-lijst

Is hij de beste zanger ter wereld of alleen maar een ode?

Voor het eerst in de lange carrière van Jack Black heeft de Amerikaanse acteur/zanger/alleskunner de felbegeerde Amerikaanse Bilboard Hot 100 betreden als solo-artiest. En dat is mogelijk gemaakt door het liedje ‘Peaches’ wat we natuurlijk allemaal kennen van The Super Mario Bros. Movie. De single is binnengekomen op plek 83, aldus Polygon.

In één week tijd is de hitsingle van Bowser in de VS 5,8 miljoen keer gestreamd en 6000 keer gedownload. Het feit dat Jack Black er een fantastische clip voor heeft opgenomen, zal ook zeker geholpen hebben. Jack Black is dan ook niet nieuw in de wereld van muziek. Hij treed al sinds 1994 samen met goede vriend Kyle Glass op als Tenacious D. Deze redacteur pakt dan ook graag de kans om Tribute van deze band te delen.

In combinatie met het gigantische succes van The Super Mario Bros. Movie, en nu deze mijlpaal in Jack Black z’n carrière, lijkt één ding zeker: Mario is groter dan ooit! We delen daarom ook graag nog een keer de clip van dit geweldige liedje.