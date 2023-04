Little Kitty, Big City aangekondigd

Op zoek naar kattenkwaad…

Als je tijdens de Indie World Showcase gisteren met je ogen knipperde, dan was er een grote kans dat je dit gemist hebt. Tijdens de sizzle real op het einde van de presentatie kwam deze game heel even aan bod. Maar gelukkig is er inmiddels een volwaardige trailer van de indie-game Little Kitty, Big City.

Little Kitty, Big City wordt ontwikkeld door Double Dagger Studio, bekend van… niks nog. Dit is hun debuutgame. Maar de jonge studio wordt gerund door Matt T. Wood; een veteraan die in zijn 20 jaar in het vak heeft gewerkt aan games als Half-Life 2, Prey en Left 4 Dead.

In Little Kitty, Big City ben je een kat die verdwaald is en zijn weg naar huis moet vinden. Maar dit doe je niet voordat je afgeleid raakt met het plagen van mensen en chaos creëren. “Precies wat katten doen”, volgens de studio.

Hoewel het niet officieel wordt gezegd, lijkt de game veel inspiratie te halen uit Untitled Goose Game van House House. Of dit slecht is, weten we volgend jaar als de game uit moet komen. Wij kijken er in ieder geval naar uit om kattenkwaad uit te halen.

