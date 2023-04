My Time at Sandrock verschijnt deze zomer op de Nintendo Switch

Herstel de oude glorie van de Eufaula woestijn terwijl je vele leuke dingen doet!

Het is inmiddels al even geleden toen My Time at Sandrock voor het eerst bekend werd gemaakt in oktober 2020 door ontwikkelaar Pathea Games. Op dat moment stond het spel gepland voor een release in de zomer van 2022, maar dat doel is helaas niet behaald. Gelukkig is er vanavond tijdens de Indie World Showcase aangekondigd dat de game aankomende zomer zal verschijnen. Omdat de titel momenteel nog niet in de Nintendo eShop te vinden is, is het momenteel nog niet duidelijk voor hoeveel geld het spel over de toonbank gaat.

My Time at Sandrock speelt zich af in een stad in de Eufaula woestijn. Net zoals My Time at Portia zal ook deze nieuwe titel een simulatie-avonturenspel worden. Je zult dus onder andere vele verschillende personages tegenkomen met elk hun eigen achtergrond, materialen kunnen verzamelen en daar iets mee creëren, je eigen boerderij onderhouden en zelfs vechten. Gaat het jou lukken om de oude glorie van de woestijn te herstellen?

Ben je benieuwd geworden naar My Time at Sandrock? Bekijk hieronder dan de cinematische trailer!