Kook en serveer in oktober eten in PlateUp! op de Nintendo Switch

Slijp je messen, zet je apparatuur klaar en kook en serveer de lekkerste gerechten zo snel mogelijk aan jouw gasten!

Zojuist hebben we met z’n alle weer kunnen genieten van een gloednieuwe Indie World Showcase. Daarin zijn, zoals we gewend zijn, weer vele indiegames aangekondigd en PlateUp! is daar één van. We weten trouwens ook al in welke maand het spel van ontwikkelaar It’s Happening en uitgever Yogscast Games gaat verschijnen, want later dit jaar in oktober is het al zover. Omdat de titel momenteel nog niet in de Nintendo eShop te vinden is, is het momenteel nog niet duidelijk voor hoeveel geld het spel over de toonbank gaat.

Heb jij altijd al jouw eigen restaurant willen hebben? Dan is PlateUp! wellicht iets voor jou! In het iets chaotische spelletje creëer, versier en automatiseer je namelijk het restaurant van jouw dromen. In de keuken, die natuurlijk helemaal van jou is, plaats je verschillende soorten apparatuur zoals gasfornuizen, koelkasten en werkbanken, welke natuurlijk goed van pas komen. Mocht het allemaal iets te heet onder je voeten worden, dan kun je altijd nog drie vrienden uitnodigen die je kunnen helpen met het koken en serveren van eten. Gaat het jou lukken om zo snel mogelijk aan talloze gasten een lekker gerecht te serveren?

Ben je benieuwd geworden naar PlateUp!? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer!