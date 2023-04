Drie indie-games krijgen DLC

A Little to the Left, Shovel Knight Pocket Dungeon en Cult of the Lamb breiden uit.

Tijdens de Indie World Showcase heeft Nintendo nieuwe DLC getoond voor 3 indie-games. Eén daarvan is betaald, de andere twee zijn volledig gratis.

A Little to the Left – Cupboards and Drawers – juni 2023

Opruimen was nog nooit zo leuk. In de DLC voor opruimspel A Little to the Left staan er 25 nieuwe puzzles op je te wachten. Daar worden we gelukkig van, want in onze review noemden we de game al “een aanrader voor puzzelaars die van sorteren houden”. Kan jij elk geheim vakje vinden als deze betaalde DLC in juni uitkomt?

Shovel Knight Pocket Dungeon – Puzzler’s Pack – lente 2023

We blijven puzzelen, dit keer met Shovel Knight. De populaire Shovel Knight Pocket Dungeon krijgt gratis DLC in de vorm van de Puzzler’s Pack. Nieuwe personages, nieuwe uitdagingen en een nieuw avontuur in de gangen van Castle Quandary. De Puzzler’s Pack moet deze lente gratis uitkomen voor de Nintendo Switch.

Cult of the Lamb – Relics of the Old Faith – 24 april 2023

Schattige maar eigenlijk totaal niet schattige roguelite Cult of the Lambs krijgt ook gratis DLC. In Relics of the Old Faith moet je in geremixte kerkers zoeken naar nieuwe voorwerpen en relieken. Uiteraard word dit je niet makkelijk gemaakt, met de hordes aan vijanden op je pad. Waaronder nieuwe versie van de bisschopwachters. Nieuwe gebouwen te bouwen, nieuwe volgers te krijgen, nieuwe modi na het uitspelen en een volledig nieuwe quest. Dat is een hoop nieuw voor als de gratis DLC op 24 april uitkomt.

