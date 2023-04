Bomb Rush Cyberfunk verschijnt 18 augustus

Doe tricks, spuit graffiti en verover jouw plek in de metropool New Amsterdam!

De op Jet Set Radio geïnspireerde game Bomb Rush Cyberfunk werd vorig jaar nog uitgesteld. Tijdens de Indie World-presentatie van zojuist is er eindelijk nieuwe informatie omtrent deze titel bekendgemaakt. De game heeft zelfs een releasedatum gekregen; 18 augustus 2023 is het eindelijk zover. Veel beelden werden er helaas niet getoond, maar het is goed om te zien dat er een teken van leven is van deze game.

Bomb Rush Cyberfunk is een game waarin je kan skaten, skateboarden en BMX’en. In deze titel moeten spelers grinden, sprayen en combo’s aaneenrijgen. Kroon jezelf tot All City King, een van de beste graffiti-artiesten in een enorme metropool. Je speelt als Red die een graffiti-writer is. Hij heeft zijn hoofd verloren en heeft in plaats daarvan een AI-robothoofd. In het avontuur leer je het verhaal van hoe hij zijn hoofd is verloren.

