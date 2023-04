Blasphemous II komt deze zomer naar de Nintendo Switch

En voegt nieuwe wapens toe.

The Penitent One is terug in Blasphemous II. In dit vervolg op de genadeloze retro-actieplatformer hoef je niet bang te zijn dat de vijanden makkelijker zijn geworden. De game is nog net zo bruut als ooit. Tijdens de Indie World Showcase heeft Nintendo de game aangekondigd met een release in de zomer van dit jaar.

Je neemt het op tegen een vloek die The Miracle wordt genoemd. Om je hierbij te helpen, heeft The Penitent One 3 nieuwe wapens tot z’n beschikking. De trage War Censer deelt krachtige vuuraanvallen uit. De Rapier-en-Dagger-combo is snel en precies. En de Praying Blade is gemaakt om vijanden met brute combo’s in stukken te hakken. Elk wapen helpt je nieuwe moves te leren om het op te nemen tegen de gevaren.

Heb jij Blasphemous gespeeld en kan je niet wachten op het vervolg? Laat het ons weten in de comments.