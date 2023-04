Vang Blissey in Tera Raid Battle-evenement in Pokémon Scarlet & Violet

Vecht tegen Blissey en ontvang Tera Shards en Exp. Candy als jij Blissey verslaat!

Afgelopen weekend stonden de Tera Raid Battles is Pokémon Scarlet en Violet in het teken van Typhlosion. Hij bleek een geduchte tegenstander te zijn in de 7-Star Tera Raids. Komend weekend zal hij voor de tweede keer in de spotlight staan. Echter moet hij de spotlight wel delen met een andere bekende. Blissey zal namelijk terugkeren in de 5-Star Raids. Deze Pokémon stond al eerder in de spotlight en bleek een uitstekende bron voor Tera Shard en Exp. Candy. Die items komen altijd van pas in je avontuur. Tevens komen de Tera Shards in verschillende types.

Het evenement vindt van vrijdag 21 april 2023 om 02:00 uur tot maandag 24 april 2023 om 01:59 uur plaats. Blissey zal verschillende Tera Types hebben, waardoor het interessant blijft om er meer te verslaan en te vangen.

Ga jij proberen Blissey te verslaan of doe je het vooral voor de items? Laat het ons weten in de reacties!