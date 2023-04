Gloednieuwe Pokémon zonder naam zal verschijnen in DLC van Pokémon Scarlet en Violet

Hier is 'ie dan!

Afgelopen vrijdag kon je op onze website al lezen dat er een nieuwe Pokémon was verschenen in de gloednieuwe serie Pokémon Horizons. Op dat moment wisten we nog vrij weinig, maar vandaag weten we dan eindelijk ietsjes meer. Nee, de naam of het type Pokémon is nog steeds niet bekend, maar het officiële Pokemon-Twitteraccount heeft wel iets anders bekendgemaakt. Deze Pokémon zal namelijk verschijnen in de DLC van Pokémon Scarlet en Violet, genaamd The Hidden Treasure of Area Zero.

De daarnet genoemde DLC zal uitkomen in twee delen. Het eerste deel, met de naam The Teal Mask, staat gepland voor een release in de herfst van dit jaar. Voor het tweede deel zullen fans iets meer geduld moeten hebben, want The Indigo Disk zal pas in de winter verschijnen.

Ben je benieuwd geworden naar de officiële tweet? Bekijk die dan hieronder.

A newly discovered Pokémon appears in The Hidden Treasure of Area Zero for Pokémon Scarlet or Pokémon Violet!



Its splendid aura is reminiscent of the Legendary Pokémon Terapagos, but this Pokémon’s name and true nature are shrouded in mystery.



❤️💜 #PokemonScarletViolet pic.twitter.com/rOkwI8sFuv — Pokémon (@Pokemon) April 17, 2023

Wat hoop jij dat deze nieuwe Pokémon met zich meebrengt? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!