Tray Racers krijgt launch trailer

Glij met je dienblad door een post apocalyptische wereld in Tray Racers!

Tray Racers is een free-to-play race game van ontwikkelaar Bit Loom Games. De game werd vorig jaar in juni aangekondigd tijdens de Future Games Show. De game is nu sinds afgelopen donderdag te downloaden in de Nintendo eShop. Om de release van de game te vieren heeft Bit Loom Games nu een launch trailer voor de game gedeeld. Deze kun je hieronder bekijken.

In tegenstelling tot de meeste racegames scheur je in Tray Racers niet in een peperdure sportwagen over een prachtig circuit. In plaats daarvan glijd je met een simpel dienblad door een zanderige post apocalyptische wereld samen met 15 andere racers. De banen waar je op een razend tempo doorheen glijdt zijn allemaal willekeurig gegenereerd. Even uitzoeken waar alle shortcuts van de baan zich bevinden zit er bij deze game dus niet in. Dit betekent ook dat je altijd je ogen goed open zult moeten houden tijdens de race. Je weet hierdoor namelijk nooit waar alle scherpe bochten, vervelende obstakels en bizarre verschijnselen zich nu weer bevinden. Dit zal ervoor moeten zorgen dat de game altijd fris en origineel blijft aanvoelen.

Haal jij je dienblad uit de keuken om door deze post apocalyptische wereld te glijden? Laat het ons vooral weten in de reacties!