The Art of Octopath Traveler krijgt Engelse release

Een mooie toevoeging aan de collectie

Voor fans van artbooks en dergelijke is het soms nog wel eens zoeken. Vooral in het oosten gevestigde studios hebben niet altijd makkelijk beschikbare boeken voor ons hier. Zo was dit ook het geval voor The Art of Octopath Traveler. Het boek was eerst alleen in Japan te verkrijgen. Dankzij Dark Horse, in samenwerking met Square Enix, komt het boek nu ook onze kant op. Met de recente release van Octopath Traveler II in februari een aangename toevoeging voor de fans.

In The Art of Octopath Traveler heb je meer dan 200 pagina’s aan concept art en opmerkingen van de makers. Je kunt genieten van de character en creature designs, backgrounds, en meer concept art. Daarnaast ook hoe dit om werd gezet tot in-game models en animaties met voorbeelden en commentaar.

In mijn ogen, als iemand die losjes artbooks verzameld, lijkt dit een must have om te hebben. Wat denk jij? Heb je misschien al de Japanse versie gehaald? De engelse versie staat in ieder geval gepland om eind dit jaar uit te komen op 12 december. Mocht je een sneak peek willen dan hieronder een video van Youtuber Hanna Stone die het boek showcased.