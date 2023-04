[Review] Lost Dream: Darkness – Op zoek naar gameplay

Soms zijn games kunst, soms zijn ze zonde van je geld.

Lost Dream: Darkness is het nieuwste deel in de Lost Dream-serie van Ultimate Games. Maar toen ik aan deze game begon, had ik daar geen idee van. Ik kreeg gewoon een reviewcode voor een kunstzinnig spelletje en dat wilde ik wel uitproberen. Een kwartier later had ik het uitgespeeld… Mis ik iets?

Het vosje ziet er wel leuk uit.

Kunstzinnig vosje

Je speelt met een vosje dat verdwaald is in de duisternis. Het is aan jou om op zoek te gaan naar het licht. That’s it. Je begint bij punt A en je loopt naar punt B. Dan kom je in het volgende level terecht waar je hetzelfde doet. De artstyle is leuk; een cartoony vosje met lichtgevende blauwe strepen dat verdwaald is in een cartoony bos. Maar daar houdt het wel op.

Waar is m’n gameplay?

Eén van de eerste issues waar ik tegenaan liep was hoe glitchy het spel is. Bergen poppen steeds op uit het niets en de springknop reageert… vreemd. Op zich wen je wel aan dat laatste, maar je hoeft die knop maar 3x te gebruiken in het eerste level. Voor de rest loop je van het begin van het level naar het einde en dan ga je naar het volgende gebied.

Je hebt aan aanval-knop, maar geen vijanden om die aanval op te gebruiken. Het enige wat er gebeurt is dat het vosje een rare beweging maakt met z’n pootje of bek, maar verder heeft het geen enkel nut. Er valt niets te ontdekken in de wereld. Nadat ik de game in een kwartier heb uitgespeeld, heb ik het opnieuw opgestart om te kijken of ik iets niet heb gevonden. Maar het enige wat ik vond was een gevoel van verwarring… Geen gameplay en een glitchy wereld; dit spel mag amper een tech-demo genoemd worden.

De wereld is leeg en er valt niets te ontdekken.

Conclusie

Als ik naar mezelf kijk dan vind ik dat ik kunst best goed begrijp. Ik ben zelf fotograaf en ik weet dat kunst altijd een bepaald perspectief nodig heeft om het te begrijpen. Je geeft er dan je eigen draai aan. Bij Lost Dream: Darkness is er alleen zo weinig inhoud, dat je zelfs dat niet kan doen. Het is zonde van je tijd. De game heeft een adviesprijs van €4,99 en kost op moment van schrijven €3,49, maar je kan dit geld beter investeren in een kop koffie. Daar heb je langer plezier van.

+ Het is klaar met een kwartier – Geen gameplay

– Glitches

– Achteraf een gevoel van verwarring…

DN-score: 3,0