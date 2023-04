[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 16

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Disney Speedstorm

Verschijnt op: 18 april 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Zin in een potje racen maar dan met een groot aantal Disney-personages? Dan is deze game wellicht helemaal jouw ding! Disney Speedstorm zet zichzelf neer als de ultieme combar racing game, waarin al je favoriete personages uit de Disney en Pixar werelden samen komen. Het belooft een spannende arcade race ervaring te leveren waarin spelers de unieke vaardigheden van de personages moeten leren kennen om te overwinnen op de racebaan.

Minecraft Legends

Verschijnt op: 18 april 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Minecraft Legends is een actiestrategiespel dat draait om de Overworld die is binnengevallen door piglins. Volgens de legende ben jij de aangewezen persoon om de troepen samen te brengen. In dit spel moet je de wereld van Overworld ontdekken terwijl het bedreigd wordt door de piglins met corruptie. Je ontdekt in de game een prachtige wereld waarbij je constant de strijd aan gaat in velen (strategische) gevechten.

