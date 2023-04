LEGO 2K Drive komt niet fysiek uit op Switch

Wel verkrijgbaar als leeg doosje…

Het is een trend die we steeds vaker zien: games die wel geleverd worden in een doosje, maar niet op een cartridge staan. Vooral voor verzamelaars is dit een bron van ergernis. Het ziet ernaar uit dat LEGO 2K Drive het volgende AAA-spel wordt dat niet fysiek uitkomt. In ieder geval niet op de manier dat veel gamers willen.

Op Nintendo Everything is te lezen hoe LEGO 2K Drive wél in de winkels komt te liggen, maar dan met duidelijke waarschuwingen. Er zit geen cartridge in het doosje, alleen een downloadcode. De keuze lijkt bijzonder, aangezien de game klein genoeg moet zijn om op de compactste cartridge te passen. Het lijkt er dan ook op dat 2K geen zin had om voor de productie te betalen en liever de game alleen digitaal uitbrengt.

Ben jij een verzamelaar en wil jij elke game fysiek hebben, let dan dus goed op! Niet iedereen zit te wachten op lege doosjes in hun kast.

Is dit voor jou een reden om de game te laten liggen? Of haal je de LEGO-racer gewoon digitaal in huis? Laat het ons weten in de comments.