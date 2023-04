Hyper-5 vanaf nu te koop op de Nintendo Switch

Stap in je ruimteschip en schiet er op los!

Sinds deze week is shoot’em up Hyper-5 beschikbaar voor de Nintendo Switch. YouTube-kanaal Handheld Players heeft een kwartier van de game geüpload, wat een goede impressie en sfeer van het spel geeft. De video kan je hieronder bekijken. De game is te koop via de Nintendo eShop voor €9,99. Op dit moment krijg je er ook nog eens 20% korting bij.

In Hyper-5 stap je in je ruimteschip en schiet je alles neer wat op je af komt. Het spel is gebaseerd op klassiekers uit het genre maar geeft een moderne twist aan de gameplay. Je stelt je eigen wapenuitrusting samen en koopt upgrades om steeds sterker te worden. Zo behaal je hogere scores in de arcade-mode en domineer je het online klassement. Vind je het leuker om je eigen vaardigen te testen, dan zijn er ook time trial-missies waar je mee aan de slag kan gaan.

Heb je een favoriete shoot’em up game en is Hyper-5 een game die in de smaak valt? Laat het ons weten in de opmerkingen.