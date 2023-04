Vier de lente in Mario Kart Tour met de Spring Tour

Inclusief een gloednieuwe baan!

Nintendo lijkt nog lang niet klaar te zijn met haar mobiele game Mario Kart Tour. Met regelmaat wordt de titel nog voorzien van nieuwe content en dat is nu niet anders. Inmiddels zitten we alweer in de lente en daar springt Nintendo mooi op in met de aankomende Spring Tour. De Spring Tour begint op 19 april 2023 en zal ongeveer twee weken duren. Wat heeft deze nieuwe tour allemaal te bieden? We nemen het hieronder met je door!

Allereerst is het tijd voor een gloednieuwe baan want de rour neemt Athens Dash met zich mee. Naast deze compleet nieuwe baan zullen ook nog verschillende terugkerende Europese stadscircuits aanwezig zijn. Wat uiteraard ook niet kan missen is weer een nieuw Mii Racing Suit. Voor de Spring Tour is dat een standaard Mii Racing Suit in een blauwe kleur. Wanneer je onderstaande trailer bekijkt zal je mogelijk nog iets opvallen: een nieuwe versie van Toad en wel een die helemaal in de vakantiestemming is.

Kijk jij uit naar deze nieuwe tour? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!