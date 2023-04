Trek je sportkleding alvast aan want Fitness Circuit komt naar de Nintendo Switch!

Een nieuw sportspel verschijnt eind mei op de Switch!

De Nintendo Switch heeft inmiddels al verschillende spellen die jouw lichaam flink laten zweten. Zo heeft Nintendo’s hybride console onder andere de games Ring Fit Adventure, Fitness Boxing en Knockout Home Fitness. Binnenkort komt daar weer een andere titel bij waarin fitnessoefeningen centraal staan, namelijk Fitness Circuit! Het sportspel, dat begin maart 2023 werd aangekondigd, verschijnt 26 mei op de Switch. Gelukkig hoeven de sportievelingen onder ons niet per se tot die tijd te wachten. Via de Nintendo eShop is er namelijk een gratis demoversie te downloaden waardoor je de game alvast kunt uitproberen. Fitness Circuit gaat voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank en om deze titel te downloaden heb je 3,9 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Fitness Circuit staat, zoals je eigenlijk al kunt verwachten, het bewegen van jouw lichaam centraal. Dit doe je door uit maar liefst 45 verschillende fitnessoefeningen te kiezen, maar schrik hier vooral niet van. Het sportspel laat je namelijk beginnen om drie keer per week voor 10 minuten per keer even te sporten. Daardoor zou het voor bijna iedereen wel haalbaar moeten zijn. Mocht het toch teveel voor je zijn kun je altijd nog jouw eigen workouts samenstellen en als het te makkelijk voor je is kun je het niveau aardig omhoog bijstellen. Kortom, Fitness Circuit belooft dé workout game voor iedereen te zijn, maar dan in een leuk jasje.

Ben je benieuwd geworden naar Fitness Circuit? Bekijk dan onderstaande introductie trailer!