Wild Dogs krijgt eindelijk een releasedatum

Maak je klaar voor een gevecht tegen buitenaardse wezens!

Ontwikkelaar 2ndboss werkt al een tijdje aan de retro platformer Wild Dogs. De game werd eind 2021 aangekondigd en stond gepland om in 2022 speelbaar te zijn op de Nintendo Switch. Het heeft iets langer moeten duren, maar er is nu een definitieve releasedatum aangekondigd. Uitgever QUBite Interactive heeft namelijk laten weten dat Wild Dogs vanaf 20 april te koop is via de Nintendo eShop. Het spel zal €9,99 gaan kosten.

Wild Dogs speelt zich af in een wereld die wordt aangevallen door buitenaardse wezens. Majoor Frank Williams en zijn labrador Teddy worden opgeroepen om terug te vechten tegen de aliens en nemen een groot arsenaal aan wapens mee. Van pistolen en geweren tot tanks en zelfs mechs, niets is te gek om de aarde te beschermen. Het spel heeft een klassieke grafische artstijl en geeft je de mogelijkheid om tussen verschillende kleurenpaletten te wisselen. Kies je favoriete wapen en baan een weg door 5 verschillende levels vol buitenaardse monsters.

