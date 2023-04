What the Golf? krijgt een Among Us update

Golf binnenkort op banen geïnspireerd op Among Us in What the Golf?

Game-ontwikkelaar Triband heeft een update aangekondigd voor de 2D Golf game What the Golf. Deze update betreft een heuse cross-over met Among Us. Hij voegt maar liefst 35 levels toe gebaseerd op deze de populaire multiplayer survival game. Op de verschillende golfbanen zullen we te maken krijgen met imposters, crewleden, raketten, UFO’s, katten en andere Among Us gerelateerde obstakels. De update zal gratis te downloaden zijn voor alle spelers. Hij is is aangekondigd middels een uitgebreide trailer, welke je hieronder kunt bekijken. Triband had zelf nog het volgende te zeggen over deze update: