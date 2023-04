Super Mario Bros. Movie is nu de meest verdienende game-film ooit!

Hij heeft al meer dan 500 miljoen opgebracht!

De Super Mario Bros. Movie draait nu iets langer dan een week in de bioscopen en heeft inmiddels al meerdere records verbroken. Daar plakken wij er hierbij gewoon nog één achteraan. Vandaag is namelijk bekendgemaakt dat deze populaire gameverfilming de best verdienende game-film aller tijden is! Dat meldt de welbekende filmsite Variety. Zij onthullen dat de film nu al ruim 508,7 miljoen dollar heeft opgebracht. De film onttroont daarmee 2016’s Warcraft, die eerder die titel droeg. Daarbuiten streeft hij de Marvel blockbuster Ant-Man and the Wasp: Quantumania voorbij als de succesvolste film van 2023. Erg mooie resultaten voor een film die slechts een week uit is. We zullen zien op welke score de film uiteindelijk zal eindigen.

Heb jij de Super Mario Bros. Movie al gezien? Zo ja, wat vond je er van? Laat het ons vooral weten in de reacties! Ik was er in ieder geval erg over te spreken.