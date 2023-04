Splatoon x The Legend of Zelda Splatfest aangekondigd!

Strijd voor team Kracht, Wijsheid of Moed in het Splatoon x The Legend of Zelda Splatfest van 6 tot 8 mei!

Gisteren pakte Nintendo uit met een indrukwekkende trailer van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Vandaag laat Nintendo in Twitter-berichten weten dat er voor de release nog een interessante strijd gaat plaatsvinden. Dit gaat natuurlijk over een Splatfest in Splatoon 3 geheel in het thema van Tears of the Kingdom. Zoals altijd zullen Splatoon 3-spelers moeten kiezen voor welk team ze strijden. Het kan nu niet anders dan dat de strijd tussen team Kracht, Wijsheid en Moed zal zijn. Denk er vooral goed over na en kies voor het team dat bij jou past.

Het Splatoon x The Legend of Zelda Splatfest zal van 6 tot 8 mei plaatsvinden. Net op tijd voor de release van Tears of the Kingdom. Die game komt op 12 mei uit.

Bereid je voor op de release van The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom met een speciaal Splatoon x The Legend of #Zelda Splatfest in #Splatoon3!



Ga de strijd aan voor Kracht, Wijsheid of Moed van 6 tot 8 mei!



Echter is dat niet het enige nieuws rond het Splatfest. Speciaal voor dit Splatfest zal er een uniek level zijn. Hierop kan je alleen tijdens Driekleurenoorlogen spelen. Dat betekent wel dat het pas vanaf 7 mei speelbaar zal zijn, omdat Driekleurenoorlog pas na het tussenrapport beschikbaar wordt. Hieronder kan je alvast een eerste indruk krijgen van dit unieke level!

Driekleurenoorlogen tijdens het Splatoon x The Legend of #Zelda Splatfest vinden plaats in een uniek level.

Ga jij strijden tijdens dit Splatfest? Voor welk team ga kiezen? Laat het ons weten in de reacties! Join ook onze Discord om tijdens dit Splatfest een groepje te vormen waarmee jullie voor een van teams strijden.

Voor wie Splatoon 3 nog niet heeft, tot en met 16 april is de game in de Nintendo eShop in de aanbieding voor €39,99.