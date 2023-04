Site Tears of the Kingdom onthult waar je het spel start

Waar zul je met Link moeten beginnen in Tears of the Kingdom? Het antwoord is bekend!

Na de ongelooflijke trailer van gisteren komt er nog steeds wat informatie bovendrijven via verschillende kanalen. Zo heeft de officiële site onthuld waar je ditmaal in Hyrule je avontuur begint. Lees dus vooral niet verder als je dit nog niet wilt weten! Zoals je je waarschijnlijk nog wel kunt herinneren uit Breath of the Wild begon je daar op The Great Plateau. Hier ontving je je Sheikah Slate en leerde je stukje bij beetje de mechanics te gebruiken. Zo’n soort concept is nu ook het geval. Je zult niet meer wakker worden na 100 jaar slaap zonder enig begrip van hoe en wat, maar volgens Nintendo zul je wel je verhaal beginnen in een afgesloten gebied. Je bevindt je namelijk op één van de vliegende eilanden, maar voordat je terug kan naar de grond zul je eerst nieuwe vaardigheden moeten leren. Eenmaal op de grond begint het echte verhaal pas.