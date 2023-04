Première van nieuwe Pokémon anime onthuld een gloednieuwe Pokémon

A new Pokémon has appeared!

Jaren geleden werd ik met de Pokémon anime regelmatig verrast over nieuwe Pokémon. Zo verschenen Weavile, Electrivire en meer al in de anime voor de generatie waar ze in zaten uit was. Nu gebeurt er weer hetzelfde. Vandaag was namelijk de première van de nieuwe serie, Pokémon Horizons, in Japan.

In deze speciale dubbele aflevering verscheen plotseling een gloednieuwe Pokémon. Hoewel er verder nog niets over onthuld is, lijkt die erg op Terapagos, de nieuwe legendary die onthuld is met de aankondiging van DLC voor Scarlet & Violet. Er is dus een goede kans dat het om een pre-evolutie gaat van Terapagos.