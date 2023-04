Nintendo breidt zijn winkellocaties uit met een winkel in Kyoto

Helaas nog geen Europese winkel

Nintendo heeft vandaag onthuld dat er gloednieuwe Nintendo Store zal openen in het najaar. Vanaf 17 oktober kun je Japan niet alleen maar in Osaka of Tokyo winkelen in deze winkelketen, maar ook in Kyoto. Dit is in totaal de vierde officiële winkel van Nintendo. Naast de twee anderen in Japan is er ook één te vinden in New York (VS).

Helaas is er nog steeds geen plan om een winkel in Europa te openen waardoor veel van de exclusieve merch voor ons buiten bereik blijft, behalve door het te importeren via derde partijen of wanneer je een bezoek brengt aan Japan.