Meerdere Mystery Gifts voor Pokémon Scarlet & Violet

Ontvang een Palafin en meerdere nuttige items.

Eens in de zoveel tijd komen er Mystery Gifts beschikbaar voor Pokémon Scarlet en Violet. De ene keer moet je naar een fysieke winkel voor een code en de andere keer hoef je alleen een specifieke code die online is gedeeld in te voeren. Vandaag is er tijdens stream van de Europe International Championship een code vrijgegeven. Met deze code krijg je een Palafin zoals Jiseok Lee hem had tijdens de Oceania International Championships in februari. De code is 0C1CV1CT0RGAV1N en is tot en met 17 april te gebruiken. Wees dus snel als je deze wil bemachtigen.

Daarnaast zijn er nog drie code vrijgegeven waarmee je nuttige voorwerpen krijgt. Deze codes zijn tot en met 1 oktober te gebruiken. De codes zijn als volgt:

LEVELUP – 10 Rare Candy

REV1VE – 5 Max Revive

CATCHBYBALL – 5 Nest, Dive, Dusk, Timer, Quick & Luxury Balls

Om de codes in te wisselen moet je Pokémon Scarlet en/of Violet opstarten. Vervolgens op de X-knop drukken om het menu te openen. Dan ga je naar Poké Portal om vervolgens de optie Mystery Gift te kiezen. Daar kies je voor “Get with Code/Password” en vul de codes een voor een in. Vergeet daarna niet om op te slaan en geniet van je Mystery Gifts.