Cross Tails aangekondigd voor de Nintendo Switch

Vecht mee in deze strategy RPG!

Strategy RPG Cross Tails is onderweg naar de Nintendo Switch. Dat hebben uitgever Kemco en ontwikkelaar RideonJapan aangekondigd. Het spel zal vanaf 20 juli te koop zijn via de Nintendo eShop. De fysieke versie zal alleen in Asië te koop zijn. Om de aankondiging te vieren is er een nieuwe trailer uitgebracht. De video kan je hieronder bekijken.

Cross Tails speelt zich af tijdens een oorlog tussen twee volken. Het koningkrijk Ranverfurt en de republiek Hidiq zijn al lange tijd in gevecht, maar als er onverwachts een derde rijk bij aansluit zijn de gevolgen niet te overzien. Je krijgt de controle over een groot scala aan personages met verschillende klassen. Zo zijn er mages die van een lange afstand magische spreuken kunnen afvuren, en healers met de taak om je leger in leven proberen te houden.

Is Cross Tails een game die je graag wilt halen? Laat het weten in de opmerkingen.