ANNO: Mutationem krijgt game console update

Speel binnenkort een rogue-lite in deze geprezen action adventure game

Game-ontwikkelaar Lighting Games heeft een nieuwe update aangekondigd voor hun action adventure game ANNO: Mutationem. De update heet: “the mysterious game console” en voegt dan ook, je raadt het niet, een aparte game console toe aan de game. Op deze console kun je vervolgens een roguelite minigame spelen. Deze minigame bestaat uit een dungeon met drie verdiepingen die volledig is gemaakt in pixel art. In deze dungeon neem je het op tegen verschillende vijanden en moet je de gevangen vrouw Noni zien te bevrijden. De update geeft je ook toegang tot het: “Archaic Hazmat Suit”, nieuwe wapens en een verhaal over Ayane’s kindertijd. Deze nieuwe content is momenteel alleen speelbaar op PC, maar komt later ook uit op de Switch. Hij werd aangekondigd middels een nieuwe trailer die je hieronder kunt bekijken.

ANNO: Mutationem is een action adventure game met RPG elementen, die dat zich afspeelt binnen een cyberpunk wereld. De game heeft een unieke artstijl bestaande uit 2D en 3D graphics en een vrij duister en bizar plot. Het spel kwam in vorig jaar in maart op de Switch en op PC. Hij is nu in de eShop verkrijgbaar voor ‚ā¨21.99.