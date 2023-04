Lapras vanaf nu speelbaar in Pokémon Unite

Bescherm je team met deze nieuwe defender.

De lijst speelbare Pokémon in Pokémon Unite word steeds groter. Lapras is namelijk vandaag toegevoegd aan de game en is te koop via de in-game winkel. Ook is er direct een holowear kostuum beschikbaar, waardoor Lapras in performer-stijl het slagveld betreedt. Later deze maand komt Chandelure ook naar Pokémon Unite, alleen is de definitieve datum voor nu nog onbekend.

Om wat meer uitleg te geven over Lapras is er een speciale overview trailer op YouTube gezet. deze kan je hieronder bekijken. Door de video krijg je een goed beeld van de speelstijl van Lapras en komen alle aanvallen aan bod. Door Shell Armor doen aanvallen minder schade en via Ice Beam maak je een pad waarop je sneller vooruit beweegt.

Ga jij Lapras proberen? En welke Pokémon zie je graag toegevoegd worden aan Pokémon Unite? Laat het ons weten in de opmerkingen.