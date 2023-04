Laatste trailer Tears of the Kingdom onthuld veel nieuwe gameplayinformatie

Wees gewaarschuwd, het heeft wel wat spoilers.

Vandaag onthulde Nintendo een nieuwe trailer van zo’n vier minuten lang. In deze trailer is ontzettend veel nieuws te zien. Zo laat het een aantal bekende locaties zien zoals Castle Town, maar al snel toont het ontzettend veel nieuwe beelden. Zowel qua gameplay als scènes.

Zo zijn er dungeon-achtige gebieden te zien, grote nieuwe vijanden en zie je Link samenwerken met de Champion afstammelingen in gevechten. Dat is echter nog niet alles want we krijgen ook teaser van Ganon in zijn herstelde vorm en Zelda met de Master Sword.