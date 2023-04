Kijk je mee? Om 16:00 de laatste Tears of the Kingdom trailer

Bekijk de laatste trailer hier!

Het is zo ver, de allerlaatste informatie van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zal vandaag door Nintendo worden onthuld. In de laatste trailer, die drie minuten zal duren, krijgen we waarschijnlijk nieuwe gameplay te zien en wat meer een idee waar het verhaal om zal draaien. Natuurlijk is dit nog niet exact bekend verder.