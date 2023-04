Figment aangekondigd voor Disney Speedstorm

De paarse draak Figment racet mee!

Volgende week is het eindelijk tijd voor de Early Access van Disney Speedstorm. Deze racegame zal uiteindelijk free-to-play worden, maar vanaf 18 april zal het eerst nog een tijd betaald zijn. Al vanaf €29,99 kan je toegang krijgen tot Early Access. Wel krijg je daarbij extra’s, zoals je uitgebreid op de officiële site kan nalezen.

Via het YouTube-kanaal van Disney Speedstorm is een nieuwe toevoeging aan het al uitgebreide rooster bekendgemaakt. Bekende personages die meedoen zijn onder andere Belle, Mickey Mouse, Mulan en Balou. Figment zal zich vanaf Season 1 in de strijd om de snelste tijd mengen. De echte Disney-fans zullen hem mogelijk wel herkennen, maar heel bekend is de paarse draak Figment niet. Hij is namelijk de mascotte van het Imagination!-paviljoen in het Epcot-themapark in Walt Disney World Resort. Tevens heeft hij wat kleine gastrollen gehad in films.