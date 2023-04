2D platformer The Legend of Tianding krijgt fysieke release

Vecht met Liao Tianding tegen de onderdrukkers in deze tijdelijk verkrijgbare editie

Eind 2021 kregen we een bijzondere game in de vorm van The Legend of Tianding. Een platformer met een focus op verhaal die op bijna comic wijze wordt verteld, vloeiende 2D gameplay en dat alles geeft het spel de sfeer van een oude Kung-Fu film. Het spel kreeg in de review van Patricia destijds dan ook een solide 8.

Het spel kreeg ook een fysieke release in Azië, en dankzij Limited Run Games kunnen we nu ook in het westen een fysieke versie verkrijgen. Het blijft echter wel bij gewoon een normale fysieke editie. Geen speciale collector’s edition of iets in die richting.

Waar gaat The Legend of Tianding in het kort over? Het speelt zich af in Taiwan in het begin van de 20e eeuw. Het land is op dat punt nog onder Japans bewind met vele problemen. Er is geen respect voor de inwoners en mensen worden uitgebuit aan alle kanten. Jij speelt legendarische outlaw Liao Tianding (AKA. Liāu Thiam-Ting), die het daar helemaal niet mee eens is. Het “steel van de rijken, geef aan de armen” idee. Jij hebt een tijd in de bergen gezeten om je skills te trainen (en voor een andere reden…) maar nu ben je terug om gerechtigheid te brengen naar de straten van Taipei.

De game zal vanaf 21 april te verkrijgen zijn op de site van Limited Run Games. Mocht je het spel nog niet hebben gespeeld maar wel benieuwd zijn geworden, dan kun je het spel ook kopen in de Switch eShop voor tijdelijk €9,99 (vanaf 17 april voor €19,99). En als laatste nog even een trailer om je over de streep te halen, of je geheugen op te frissen. Ga jij de fysieke editie halen?