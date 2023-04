Inclusief eerste trailer met beelden!

Vandaag hebben uitgever THQ Nordic en ontwikkelaar Frozenbyte Trine 5: A Clockwork Conspiracy aangekondigd. De game komt deze zomer uit op de Nintendo Switch. Het is alweer vier jaar geleden dat Trine 4 verscheen, maar fans kunnen hun borst nu dus nat maken voor een nieuw deel in deze puzzel-platform serie.

In Trine 5: A Clockwork Conspiracy gaan Amadeus de tovenaar, Zoya de dief en Pontius de ridder op hun meest actievolle reis tot nu toe! Nu hun reputatie is aangetast, dierbaren in gevaar zijn en hun eigen magische krachten op het spel staan, moeten de helden van Trine zich herenigen om een ​​angstaanjagend Clockwork-leger terug te dringen en vrede en gerechtigheid in het land te brengen.

In Trine 5 reis je door adembenemende 2.5D-landschappen. Deel 5 zou Trine’s diepste en visueel rijkste hoofdstuk tot nu toe moeten worden, met een geheel nieuwe cast van personages. Net zoals in de voorgaande delen is co-op een belangrijk onderdeel van Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Zowel split screen als online co-op worden ondersteund, maar je kunt de het spel ook alleen spelen.

