[Review] Mega Man Battle Network Legacy Collection – Verouderd, maar nog steeds leuk

10 games uit een geliefd tijdperk van de Blue Bomber in één collectie. Hoe bevallen deze klassieke games?

Mega Man Battle Network ken je misschien nog wel van je oude Game Boy Advance of van de serie op Fox Kids/Jetix of een andere zender. De games verschenen jaarlijks in de periode van 2001 tot 2006, wat het dus alweer 17 jaar geleden maakt dat deze spelen oorspronkelijk zijn verschenen. Is het nu met een complete collectie tijd voor een comeback of is het vooral leuk voor de nostalgie? Je ontdekt het hier.

Eén groot verhaal

Wat de volledige collectie een groot pluspunt geeft, is dat alle games redelijk in elkaar overlopen. Het zijn namelijk directe vervolgen van elkaar die met een bevredigend einde afsluiten. Zo begin je met het eerste deel met het vechten tegen WWW, een criminele organisatie die de wereld willen vernietigen met een groot virus. In deel 2 neem je het op tegen de Gospel organisatie, die de wereld niet willen vernietigen, maar overnemen. In deel drie komt de WWW weer terug in het eerste spel van de franchise met twee verschillende versies. In deel 4 en 5 is er weer een nieuwe vijand, Nebula, welke Dark Chips gebruikt om Navi’s te corrupten. Deel 6 sluit af met een laatste poging van WWW om hun doelen te bereiken.

De games sluiten dus goed op elkaar aan en vertellen een meer dan prima verhaal. Het is daarom wel jammer dat de gameplay zo bijna exact hetzelfde is. Zeker als je Pokémon al weinig vernieuwing vindt geven, zal dit al helemaal tegenvallen. Dit komt vooral door de core gevechten, waar je er enorm veel van zult hebben. Deze zullen op een gegeven moment erg repetitief aanvoelen. Het helpt dan ook niet dat je niet altijd weg kunt rennen van gevechten.

De games kwamen oorspronkelijk ieder jaar uit, dus grote verschillen kun je ook niet verwachten en met een port als dit moet je ook geen grote veranderingen verwachten. Er zijn er wel wat, hierover later in de review meer.

Verschillende versies voelt onnodig in de collectie

De gehele collectie bevat dus tien spellen. Battle Network 1 en 2 en vanaf Battle Network 3 tot 6 twee versies van ieder spel. Het concept van deze versies lijkt erg op de dubbele versies van Pokémon. De verschillen zijn relatief klein. Je hebt wat verschillende Battle Chips en er is binnen de gevechten wat verschil. Zo heb je in het vierde deel Battle Souls. Met deze Battle Souls kun je tijdelijk de krachten van een andere Navi krijgen. Nu verschilt het per versie welke Souls je kunt krijgen. Andere versies hebben weer andere gimmicks. Zoals de beasts uit deel 6.

Ik snap dus aan één kant dat alle versies in de collectie zitten, maar doordat ze zo gelijk zijn aan elkaar had Capcom in mijn ogen een extra Patch Card, hierover later meer, kunnen toevoegen om ze te combineren. Hoewel je nu technisch 10 games hebt, zijn het er eigenlijk zes aangezien de verschillen te klein zijn. Ik zal in elk geval niet snel de andere versie ook nog spelen.

Had iets meer vernieuwingen mogen hebben

De games zijn op meerdere manieren verbeterd. Zo zijn er scherpere resoluties, heeft het extra’s zoals de music player toegevoegd en heeft het wat Quality of Life-verbeteringen ontvangen. Een groot voorbeeld is de Max Buster Mode. Deze optie in de verhaalmodus voelt als valsspelen en dat is het ergens ook wel. Maar zeker als je het verhaal vooral wilt volgen en na het zoveelste gevecht tegen basisvirussen die je zonder schade doorloopt, is het een redder in nood. Het maakt het spel veel sneller en je kan het altijd aan of uitzetten. Dus voor boss fights kan het zo weer uit.

Een andere toevoeging zijn de Patch Cards die in latere delen gebruikt werden. Alle kaarten zitten vanaf het begin al in het spel en kunnen gebruikt worden. Het maakt het spel ook weer een stukje sneller aangezien je Mega Man sterker kan maken, geld kan krijgen voor chips of upgrades en meer. Hierdoor cheat je als het ware ook weer, maar om eerlijk te zijn is dit het waard.

De laatste toevoeging is een goed werkende online modus. Je kunt online in verschillende regio’s gevechten houden, maar ook chips ruilen. Een leuke functie die natuurlijk niet in de GBA-games zat en hoewel het prima te doen is zonder, voegt het wel wat extra speelplezier toe.

Conclusie

Mega Man Battle Network Legacy Collection bevat met zes games, waarvan er vier met twee versies, genoeg kwantiteit om de collectie aan te schaffen. De geüpgradede graphics zien er prima uit, maar sommige gameplay voelt toch wel erg verouderd aan. De extra’s zijn leuke toevoegingen, zeker voor degenen met nostalgie, maar het fijnste is dat Patch Cards en Max Buster Mode zijn toegevoegd. Hierdoor kun je wat sneller door de spellen heen. Zeker aangezien de formule in alle delen redelijk gelijk is gebleven is dat erg fijn.

+ De hoeveelheid games zorgt voor een goede kwantiteit

+ Quality of life-toevoegingen maken de games sneller

+ Verhaallijnen die elkaar opvolgen werken goed – Formule is in zes titels net wat te eentonig

– Gameplay mechanics voelen soms wat verouderd aan





DN-Score: 7.5