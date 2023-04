Pokémon Stadium nu te spelen voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-leden

Bekijk ook de vergelijkingsvideo met de Nintendo 64-versie!

Zo nu en dan komen er spellen naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Zo konden we in januari bijvoorbeeld aan de slag met de first-person shooter GoldenEye 007. Inmiddels is het ook de hoogste tijd voor de nieuwste titel, want vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters die lid zijn van het uitbreidingspakket aan de slag met Pokémon Stadium! Tevens kun je in onderstaande video zien hoe de Switch-versie oogt vergeleken met het origineel op de Nintendo 64.

Het is alweer bijna 23 jaar geleden toen Pokémon Stadium op 7 april in het jaar 2000 in Europa op de Nintendo 64 verscheen. Je komt in deze eerste 3D Pokémon-game alle 151 fictieve wezens van de Game Boy-spellen tegen zoals Charmander, Weedle en Gastly. Het spel draait met name om de gevechten. Je neemt het via zogenoemde ‘Rental Teams’ op tegen verschillende Gym Leaders.