Dutch Game Awards op 4 oktober dit jaar

Vandaag is de datum van de Dutch Game Awards 2023 onthuld!

De datum voor de Dutch Game Awards 2023 is bekend. Dé awardshow voor Nederlandse game developers vindt dit jaar namelijk plaats op 4 oktober. De Dutch Games Association organiseert de Dutch Game Awards wederom tijdens en in samenwerking met de Dutch Media Week in Beeld & Geluid te Hilversum.

Game-ontwikkelaars kunnen hun games vanaf vandaag opgeven via www.DutchGameAwards.nl als deze tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 zijn uitgebracht. De inschrijfperiode eindigt op 1 juli 2023. Naast de opgave van games is het nu ook mogelijk om bedrijven of personen te nomineren voor de special awards, te weten: Best Studio, Awesome Achievement, Lifetime Achievement en de Inclusion Award. Martine Spaans, General Manager DGA:

“We kijken ernaar uit dit jaar voor de 3e maal in samenwerking met Dutch Media Week de Dutch Game Awards te organiseren. De ceremonie vindt ook dit jaar weer plaats in het Museum van Beeld & Geluid, dat dit jaar is heropend. In het vernieuwde museum hebben games een prominente plek binnen de permanente expositie, wat eens te meer aangeeft dat games onderdeel zijn van het medialandschap. Dit is daarom de uitgelezen plek om de Nederlandse game developers in het zonnetje te zetten en aan binnen- en buitenland te laten zien wat voor mooie games hier gemaakt worden.”

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Dutch Game Awards: www.DutchGameAwards.nl.