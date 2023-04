Deze week in Pokémon

Een mooie samenvatting van wat er deze week allemaal aankomt voor Pokémon

Deze week zijn er veel activiteiten te beleven in de verschillende Pokémon-spellen. Niet alleen in Scarlet & Violet, maar ook in Unite en Go.

Nieuwe Tera Battle in Scarlet en Violet

In Pokémon Scarlet en Violet zal vanaf 14 april tot en met 16 april het mogelijk zijn om een Typhlosion met the Mightiest Mark te bevechten. Dit houdt in dat die de Ghost Tera Type heeft. Tijdens de eventperiode kun je Black Crystals vinden (mits je ze hebt vrijgespeeld) om deel te nemen aan de gevechten. Lukt het deze week niet? Dan heb je van 21 tot en met 23 april nog een kans

Opmerkingen:

Om Pokémon tegen te komen die in Tera Raid Battle evenementen voorkomen, moet je de laatste Poké Portal News hebben gedownload. Poké Portal News wordt automatisch gedownload als je Nintendo Switch™-systeem verbinding heeft met internet.

Als je bepaalde postgame-evenementen hebt voltooid, kun je zwarte Tera Raid-kristallen vinden. Spelers die deze evenementen niet hebben voltooid, kunnen echter nog steeds deelnemen aan deze Tera Raid Battles door zich bij andere Trainers aan te sluiten in multiplayer.

Een betaald Nintendo Switch Online-lidmaatschap (apart verkrijgbaar) is vereist om online deel te nemen aan Tera Raid Battles met andere Trainers.

Vecht als Lapras in Pokémon Unite

Vanaf 13 april 09:00 CET zal Lapras als speelbare Pokémon worden toegevoegd aan Pokémon Unite. Deze Ranged Defender heeft aanvallen als Bubble Beam en Ice Beam om tegenstanders tegen te houden en schade toe te brengen.

Pokémon GO draait zaterdag om Togetic

Dit weekend is het weer tijd voor Pokémon Go Community Day. Deze zaterdag kun je van 14:00 tot 17:00 lokale tijd deelnemen aan een Community Day en de Happiness Pokémon, Togetic, vangen zoveel je kunt.

2023 Pokémon Europe International Championships (EUIC) gaat los in Londen

Vergeet niet te kijken naar de 2023 Pokémon Europe International Championships van dit jaar, die van 14 tot 16 april worden gehouden in ExCeL Londen. Fans kunnen de actie online volgen en hun favoriete deelnemers aanmoedigen in de Pokémon Trading Card Game, de videogames Pokémon Scarlet en Pokémon Violet, Pokémon UNITE en Pokémon GO.

Daarnaast kunnen fans die langs gaan bij het evenement of in Londen zijn het hele weekend de EUIC Pokémon Center Pop-Up Store bezoeken. Tijdsloten om de pop-up store te bezoeken kunnen voor de opening van de winkel en gedurende het weekend hier worden gereserveerd, afhankelijk van de beschikbaarheid.