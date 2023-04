Allerlaatste Tears of the Kingdom trailer verschijnt morgen!

Over exact een maand verschijnt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, maar nog één trailer is op komst.

Het is bijna zo ver, Nintendo is echt klaar om The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uit te brengen op 12 mei. Na een speciale Direct eind vorige maand is het tijd voor nog één speciale promoronde. De allerlaatste trailer zal namelijk morgen onthuld worden. Op de kanalen van Nintendo, hier valt onder andere YouTube onder zal de trailer om 16:00 verschijnen. Wat het zal tonen is onbekend, maar het duurt ongeveer drie minuten. Kijk op 13 april om 16:00 uur naar de laatste trailer die we zullen laten zien voordat The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom wordt uitgebracht. De trailer wordt gelivestreamd op ons YouTube-kanaal en duurt ongeveer 3 minuten.



► https://t.co/non70n2443 pic.twitter.com/ulUaTsgbDA — Nintendo Nederland (@NintendoNL) April 12, 2023