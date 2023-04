Winnaars Super Mario Bros. Movie prijsvraag bekend

Check snel of jij hebt gewonnen!

Het wachten is dan eindelijk voorbij. Sinds afgelopen week kunnen we dan eindelijk genieten van de allereerste echte Mario film. The Super Mario Bros. Movie draait vanaf 5 april in de bioscoop, een must-see voor Mario-fans. Deze film van Illumination en Nintendo zal namelijk vol zitten met verwijzingen naar alle avonturen van Mario over de jaren heen. Niet alleen door elementen als platforming en karten, maar ook qua designs.

Wij mochten in samenwerking met Triple P Entertainment 4 setjes van twee vrijkaartjes verloten, ook nog eens inclusief super toffe merch bestaande uit een Toad kussen en buttons. Deze zie je hieronder afgebeeld. Benieuwd of jij een van de winnaars bent geworden? Namens heel Daily Nintendo feliciteren we

We wensen jullie alvast veel plezier met deze prijs! Stuur jouw adresgegevens + gebruikersnaam naar info@dailynintendo.nl. Wij zorgen ervoor dat Triple P Entertainment de prijs verstuurd. Hiervoor zullen we jouw adresgegevens dus voor eenmalig gebruik delen met Triple P Entertainment.