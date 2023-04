Wie wordt de stem van Wario of Waluigi in mogelijke volgende Super Mario Bros. film?

Jack Black wil Pedro Pascal, maar er zijn meer gegadigden volgens de acteurs!

De film is net uit en met groot succes! Met al die hype om de film heen zijn er natuurlijk mensen die benieuwd zijn naar wat de acteurs en mensen achter de film denken voor een vervolgfilm. Blijft Bowser wel de bad-guy in een vervolg?

In een interview met Gamespot geeft Jack Black aan (die Bowser voiced in de film) dat Bowser mogelijk niet meer de slechterik is, mogelijk zelfs een ally. Maar wie dan? Wario. Sterker nog, Jack Black geeft ook duidelijk aan wie hij denkt dat de rol moet krijgen: “Wario. Pedro Pascal is Wario.”

In een ander interview met Chris Pratt (Mario) en Charlie Day (Luigi) van Dexerto wordt ook de vraag gesteld wie Waluigi en Wario zouden moeten spelen in een vervolgfilm. Als eerste geven beide acteurs aan zelf die rollen prima te willen vullen. Kijkend naar andere kandidaten noemen ze Christian Bale, Charles Martinet (de stemacteur van Mario, Wario, Waluigi en vele anderen uit de games), en noemen uiteindelijk ook Daniel Day-Lewis.

Er is op dit moment nog geen officieel bericht dat er een tweede Mario film komt, maar de kans is vrij aannemelijk gezien het succes van deze film. Ben je benieuwd of de film wat voor je is? We hebben hier een uitgebreide review van de film voor je. En wat lijkt jou een goeie keuze voor een Wario of Waluigi? Laat het hieronder weten!