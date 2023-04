Sherlock Holmes: The Awakened is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer!

Het is inmiddels alweer ruim een maand bekend dat Sherlock Holmes: The Awakened op 11 april naar Nintendo’s hybride console komt. Als je op jouw kalender kijkt zie je dat die dag vandaag is en dat betekent dat het actie-avonturenspel vanaf vandaag te spelen is op de Nintendo Switch. De game gaat voor een bedrag van €39,99 over de digitale toonbank al is er ook een Deluxe Edition te koop in de Nintendo eShop. Voor deze editie zul je €49,99 neer moeten leggen, maar dan krijg je ook meteen de Side Quest Pack en maar liefst zes cosmetische items. Om deze titel te downloaden heb je 5,7 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Het is alweer aardig wat jaartjes geleden toen Sherlock Holmes: The Awakened verscheen in 2006. In deze remake laat jij je zenuwen prikkelen door een avontuur dat helemaal opnieuw van de grond is opgebrouwd. In het spel kruip je natuurlijk in de huid van Sherlock Holmes en kom je terecht in het angstaanjagende hart van Cthulhu Mytos. Bovendien heeft een sekte plannen om een voorspelling die de wereld gaat veranderen uit te laten komen. De jonge Holmes en Watson moeten deze zaak zoals verwacht dus op gaan lossen, maar of dat gaat lukken…

Ben je benieuwd geworden naar Sherlock Holmes: The Awakened? Bekijk dan de releasetrailer