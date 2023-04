[Review] Sherlock Holmes: The Awakened – Denken als een detective

Een Lovecraftiaans avontuur gebaseerd op de Cthulhu Mythos met Sherlock Holmes en John Watson in de hoofdrol!

De Oekraïense ontwikkelaar Frogwares is inmiddels op de Nintendo Switch bekend om de Sherlock Holmes-games. Met Crimes & Punishments, The Devil’s Daughter en The Testament of Sherlock Holmes waar je volledig in de rol van deze beroemde detective kruipt. Afgelopen jaar was Frogwares, ondanks de lastige situatie in Oekraïne, druk met de remake van Sherlock Holmes: The Awakened. Het origineel kwam ongeveer 15 jaar geleden uit en de remake zou een compleet nieuwe interpretatie zijn van het verhaal met verbeterde graphics en gameplay. Maar is dit avontuur een genot voor iedere thuisdetective in spe? Je leest het in onze review.

Cthulhu Mythos

Het verhaal in Sherlock Holmes: The Awakened start in Londen met Sherlock en Watson. Op dat moment moet de eerste zaak samen nog gaan plaatsvinden en is het dus nog niet het bekende duo van wat we kennen. Al snel begint dat te veranderen als ze samen een vermissing gaan onderzoeken. Van het een komt het ander en vinden ze aanwijzingen naar waar die persoon is ontvoerd. Echter komen ze er dan achter dat er meer ontvoeringen hebben plaatsgevonden, wat ze dan naar een psychiatrisch ziekenhuis in Zwitserland leidt. Vanaf dan is het wel duidelijk dat dit verhaal niet heel zoetsappig gaat zijn. Regelmatig word je met horrorelementen geconfronteerd en beland je in een soort alternatieve wereld waar niets is wat het lijkt. Dat is de invloed van de Cthulhu Mythos van H. P. Lovecraft waar het verhaal op een of andere manier mee is verweven.

Als fan van de Sherlock Holmes-games van Frogwares vond ik dit verhaal een stuk enger dan ik op voorhand had verwacht. Wel is de Cthulhu Mythos op zo’n manier verwerkt dat het past in het beeld wat je van Sherlock Holmes verwacht. Nog steeds is het een typische detectivegame, maar het verhaal heeft regelmatig wat duistere trekjes. Zo ben ik in het psychiatrisch ziekenhuis wel een keer aardig geschrokken van een pop. Desondanks wist het me vanaf het eerste moment te pakken en het liet me in al die acht hoofdstukken niet meer los. Het verhaal vond ik verrassend sterk.

Ik zoek me het ongeluk

Zoals een detective betaamt, hoor je te zoeken naar aanwijzingen om het onderzoek te kunnen voortzetten. Dat heeft Frogwares in deze game naar een nieuw niveau getild. Ik heb op meerdere momenten vastgezeten, omdat ik totaal geen idee had hoe ik verder zou kunnen met het verhaal. Tips krijg je amper, want je bent wel de enige echte Sherlock Holmes (en op sommige momenten Watson), en dus moet je zelf maar vinden hoe je verder kan. Wanneer je in hoofdstuk I je al afvraagt wat je toch hebt gemist, dan twijfel je zeker of deze game wel geschikt is voor jou. Laat ik daarom maar alvast bemoedigende woorden spreken voor alle komende thuisdetectives: “Blijf altijd zoeken en proberen, want uiteindelijk leer je hoe de game werkt en zullen die momenten van tegenslag minder voorkomen.”

Naast het onderzoeken van de omgevingen voor aanwijzingen kan je natuurlijk ook praten met mensen. Helaas wil niet iedere omstander even graag met het detectiveduo babbelen. Daarom moet je ze overtuigen door een bepaald bewijsstuk te tonen of je moet ze confronteren door de juiste dingen te zeggen. Al met al vereist het een hoop denkwerk en begin je je al snel een echte detective te voelen. Zelf kon ik me helemaal uitleven in deze game. Het mag dan soms enorm lastig zijn, maar de oplossing vond ik altijd.

Wat is er gebeurd?

Op het moment dat je op een crime scene alle aanwijzingen heb gevonden is het soms tijd voor een reconstructie van wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld met de vermissing moet je uitzoeken hoe die persoon is ontvoerd en waar die heen is gebracht. Door alle aanwijzingen te vinden kan je een reconstructie maken. Je krijgt dan voor verschillende acties een aantal opties wat er is gebeurd en jij moet achterhalen wat de juiste opties zijn. Gelukkig heeft de game wel de mogelijkheid om in te stellen of je wil weten wat je fout hebt gekozen. Daardoor blijf je niet in het ongewis van wat er niet klopt en zie je bij welke actie je de verkeerde optie hebt gekozen.

Echter is dat niet het enige hoe je kan achterhalen wat er is gebeurd. Af en toe krijg je vragen waarop je het antwoord moet vinden door verschillende hints met elkaar te combineren. Dit vond ik best lastig en ik was nogal verbaasd toen alle hints op waren en ik het antwoord nog niet had. Blijkbaar betekende dat dat je nog niet de juiste hints hebt en pas de vraag later kan beantwoorden. Verwarrend was het zeker, maar uiteindelijk ontdekte ik wel hoe het werkte. Dit vat ook gelijk goed Sherlock Holmes: The Awakened samen; geen hulp en vooral veel zelf uitzoeken als een echte detective.

Het haar flikkert nogal

Waar de vorige Sherlock Homes-games nogal last hadden van lange laadtijden is dat in The Awakened zo goed als niet bestaand. Elk hoofdstuk speelt zich in een soort openwereld af, waardoor er amper laadtijden zijn. Het voelt daarom een stuk soepeler en speelt prettiger weg. Daarbij zien de omgevingen er echt goed uit voor wat je kan verwachten van de Switch-versie. Ze zijn divers en gedetailleerd, wat de sfeer ten goede komt. Daarentegen valt het haar van de meeste personages tegen. Vooral als je het van dichtbij ziet dan flikkert het enorm en lijkt het zo glad en onnatuurlijk. Het haar kan zeker een kappersbeurt gebruiken. Ook de gezichten zijn wat raar en niet geheel natuurgetrouw, maar het leidt niet af tijdens het spelen.

De personages zijn allemaal ingesproken en sommige zelfs met een accent. Net als in de vorige games is het ook in deze weer zeer geslaagd. Het draagt bij aan de beleving en bepaalde stemmen jagen je zeker het stuipen op het lijf. Al met al is het audiovisueel best geslaagd als je door het wat minder geslaagde haar heen kan kijken.

Conclusie

Sherlock Holmes: The Awakened is weer een ijzersterke Sherlock Holmes-game. Het mag dan wel een remake zijn, maar dat kan je nergens aan merken. Het verhaal zit goed in elkaar en heeft af en toe wat duistere trekjes. Daarbij word je gedwongen te gaan denken als een echte detective, want veel hulp krijg je niet. Van tijd tot tijd zit je daardoor compleet vast, omdat je niet weet wat je moet doen om verder te komen. Toch blijkt de oplossing altijd ergens verscholen te liggen in de omgeving of de aanwijzingen die je al hebt. Het is en blijft een kwestie van blijven zoeken en denken als Sherlock Holmes. Audiovisueel is er weinig op aan te merken op het flikkerende haar na. Al met al is Sherlock Holmes: The Awakened voor €39,99 een goede detectivegame met best wel wat denkwerk en daarom raad ik hem zeker aan.

+ Sterk verhaal

+ Denkwerk voor een echte detective

+ Voiceacting

+ Korte laadtijden en semi-openwereld – Flikkerend haar

– Hints zijn haast niet-bestaand







DN-score: 8,2