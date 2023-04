Bithell Games werkt aan meerdere TRON-titels

TRON: Identity is sinds vandaag beschikbaar.

In een interview met de Disney-fanclubsite D23.com heeft TRON: Identity-producent Heidy Vargas aangegeven aan meerdere TRON-games te werken. Zo merkte Nintendo-koopjesjager en gaming-speurneus Wario64 op:

More Tron games are coming from Bithell Games, starting with Tron Identity releasing tomorrow https://t.co/ZXrP2v8HB6 pic.twitter.com/txdYXZyVs5 — Wario64 (@Wario64) April 11, 2023

In het interview laat Vargas weten waar ze allemaal mee bezig is op dit moment. Ze is als Disney-producent blij met de samenwerking met Bithell Games (Thomas was Alone) en prijst de studio voor de kennis die ze hebben over het TRON-universum:

“Ze zijn experts op het gebied van TRON en waren niet bang om deze bekende franchise te pakken en er een volledig nieuwe wereld omheen te bouwen. Het team was zelfverzekerd om een nieuw genre te bouwen dat uniek is voor deze Disney-serie.” Heidy Vargas, vertaald uit het interview met D23.com

Nu klinkt dat als marketingpraat aangezien de game TRON: Identity vandaag is uitgekomen, maar ze gaat nog een stapje verder:

“We werken aan een aantal projecten waar ik nu nog niks over kan zeggen. Maar TRON: Identity is de start van de samenwerking met Bithell Games met betrekking tot TRON-titels. Gamers kunnen in de toekomst nog meer TRON-games verwachten, maar voor nu kijken we ernaar uit om jullie TRON: Identity te brengen op 11 april.” Heidy Vargas, vertaald uit het interview met D23.com

Disney was dus zo tevreden over de samenwerking met indiegame-producent Bithell Games, dat de studio aan meer games mag werken. Heb jij deze game in huis gehaald? Laat het ons weten in de comments.