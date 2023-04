Super Bomberman R 2 wordt in september verwacht

Een explosief multiplayer-feestje.

Afgelopen jaar liet Konami weten dat einde van de eerder verschenen titel Super Bomberman R Online in zicht was, en inmiddels is de stekker uit deze gratis te spelen game ook al getrokken. Dat betekent echter niet dat we niet meer kunnen knallen op de Nintendo Switch. Niet lang daarna werd door Konami namelijk aangekondigd dat Super Bomberman R 2 ergens dit jaar naar de Nintendo Switch zal komen. Dat ‘ergens in 2023’ is inmiddels al een stuk concreter geworden, Konami heeft namelijk laten weten dat Super Bomberman R 2 op de planning staat om in september te verschijnen, en wel op 14 september.

Dit keer kun je ook jouw eigen battle stages maken én is er een gloednieuwe mode aanwezig: Castle Mode. In de laatstgenoemde mode moet een team van maximaal 15 speler een weg banen naar schatkisten. Dat wordt extra lastig gemaakt wanneer één speler probeert om de rest tegen te houden. Ook in deze mode heb je natuurlijk weer bommen ter beschikking om de weg vrij te maken.