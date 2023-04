Ook in Nederland verbreekt The Super Mario Bros. Movie records

Ook in Nederland hebben de Mario broers een super weekend.

Eerder konden we al delen dat The Super Mario Bros. Movie in meerdere landen het geweldig deed. Naast dat die in individuele landen het geweldig doet, is de film on track voor het beste openingsweekend voor een animatiefilm ooit wereldwijd. Dit zou betekenen dat die Frozen II zal verslaan.

Tot nu toe was er echter nog niets bekend over de Nederlandse resultaten. Maar dankzij Universal weten we nu meer. Inclusief voorvertoningen heeft de film al meer dan 142.000 bezoekers gehad en €1.558.000 opgebracht in Nederland. Hiermee is alleen The Lion King groter in ons kikkerlandje. Het is wel de grootste opening voor Universal in Nederland en de grootste opening van het jaar. Deze resultaten zijn van de eerste 2 dagen + voorvertoningen op 5 april.

De film draait sinds 6 april in 143 bioscopen in Nederland in verschillende formaten. Zo kun je er heen gaan in 2D, 3D, IMAX en 4D. Ook is er een Nederlands gesproken versie te zien. Voor meer informatie kun je naar de officiële site gaan.