Nintendo wilde eigenlijk geen backstory voor Mario

Mario (Chris Pratt) in Nintendo and Illumination’s The Super Mario Bros. Movie, directed by Aaron Horvath and Michael Jelenic.

Het was goed mogelijk geweest dat Nintendo het stukje achtergrondverhaal van Mario had tegengehouden. Lees hier waarom.

In een uitgebreid interview met Variety bespreken Shigeru Miyamoto en Chris Meledandri van alles over hoe de samenwerking tot stand is gekomen, wat Chris zijn binding met de franchise is en meer.

Eén van de opmerkingen van Miyamoto laat doorschemeren dat er oorspronkelijk een redelijke kans was dat we Brooklyn nooit zouden hebben gezien in de film. Het maken van een achtergrond verhaal zou namelijk toekomstige games moeilijker kunnen maken. Nintendo ziet de besnorde held namelijk als een personage zonder restricties.

“Mario is essentially a character created for Nintendo to develop more interesting, innovative games in the future. “We were hesitant to create a backstory because we want Mario to be without restrictions. To establish a background for him might become a disadvantage for future games.” Shigeru Miyamoto

Nintendo was dus in eerste instantie bang dat toekomstige games te veel rekening moesten gaan houden met een achtergrondverhaal. Persoonlijk vond ik het een leuke toevoeging aangezien het meer openingen gaf voor verschillende easter eggs die perfect in een mensenwereld pasten.

Wat vonden jullie van de achtergrond van Mario?