Deze 15 spellen werden er in maart 2023 het meest gedownload

Bewonder hier de volledige lijst!

Net zoals het begin van elke nieuwe maand brengt Nintendo traditiegetrouw ook ditmaal weer een lijst naar buiten met daarin de populairste titels van de maand ervoor. Niet alleen spellen die al langer in de Nintendo eShop stonden deden het ditmaal weer het goed, maar er staan ook weer nieuwe games die in de maand maart verschenen in de lijst. Have a Nice Death is daar een mooi voorbeeld van. Deze game, die eind vorige maand uitkwam, heeft namelijk de tiende plaats weten te veroveren. Misschien is het inmiddels niet heel spannend meer, aangezien deze titel al vaker op de eerste plek heeft gestaan, maar Minecraft is ook vorige maand weer het meest gedownload in de Nintendo eShop. Ben je benieuwd geworden naar de volledige top 15? Bekijk dan onderstaande lijst.

1. Minecraft

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Disney Dreamlight Valley

4. Nintendo Switch Sports

5. Metroid Prime Remastered

6. Stardew Valley

7. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

8. New Super Mario Bros. U Deluxe

9. Animal Crossing: New Horizons

10. Have a Nice Death

11. Mario Party Superstars

12. FIFA 23 Legacy Edition

13. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

14. Pokemon Violet

15. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Welke games heb jij vorige maand allemaal gedownload en gespeeld? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!