[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 15

Mega Man Battle Network: Legacy

Verschijnt op: 14 april 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Battle Network is een sub-serie van de Mega Man-franchise die zich vooral in het digitale tijdperk afspeelt. In tegenstelling tot de actievolle en futuristische Mega Man-games, bestaat de Battle Network-serie uit RPG’s die zich afspelen in de nabije toekomst. Je gaat samen met jouw Personal Terminal de strijd aan tegen cyber-criminelen. De Battle Network-serie begon in 2009 en zag veel succes op de Game Boy Advance. Om de Legacy Collection er grafisch wat beter uit te laten zien, is er een filter aanwezig die de resolutie een behoorlijke update geeft. Voor puristen kan die filter ook uitgezet worden. Verder zijn er tal van extra’s in de Legacy Collection, zoals een Art Gallery en Music Player.

Sherlock Holmes: The Awakened

Verschijnt op: 11 april 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Sherlock Holmes: The Awakened verscheen voor het eerst in 2006. In deze remake zal de game van de grond op opnieuw opgebouwd zijn. In deze game duik je in Cthulhu van H.P. Lovecraft. Een sekte heeft namelijk plannen om een voorspelling die de wereld gaat veranderen uit te laten komen. De jonge Holmes en Watson moeten deze zaak gaan oplossen. Deze bijzondere mix zal daarom het briljante detective werk van Holmes combineren met de duistere, onnatuurlijke horror van Lovecraft.

Tron: Identity

Verschijnt op: 11 april 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Tron: Identity speelt zich af in de wereld van de Tron-films van Disney. Het wordt een narratieve adventure-game waarin je mysteries oplost in The Grid; de digitale wereld van het Tron-universum. Je zal veel moeten praten met NPC’s en puzzels moeten oplossen, zo laat de trailer zien. De eerste Tron-film kwam uit in 1982. Het was een andere tijd waarin het hele idee van een digitale revolutie vooral als spannend werd gezien. Een kleine veertig jaar later vinden we de digitale wereld niet meer zo eng, maar Disney heeft toch nog wat Tron-content geproduceerd in de afgelopen jaren. Zo werd de game Tron 2.0 uit 2004 gezien als de officiële sequel, maar Disney zag ook nog wel brood in een film. Tron: Legacy kwam uit in 2010 en deed het best aardig in de bioscopen. En nu kunnen we in april dus genieten van Tron: Identity.

Wat verder verschijnt in de week van 10 tot en met 16 april:

