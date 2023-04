Jack Black zingt live Super Mario Movie song Peaches in nieuwe video

Zie Jack Black dit geniale nummer op krankzinnige wijze live performen

Zoals je in onze review van The Super Mario Bros. Movie al hebt kunnen lezen heeft deze film een geweldige soundtrack. Zo geweldig dat deze ook fysiek wordt uitgebracht. Eén van de leukste en meest geniale nummers in de film is de song Peaches, die Jack Black (stemacteur van Bowser) zelf heeft geschreven en gezongen voor de film. Het YouTube-kanaal heeft nu een video gedeeld waarin we de Amerikaanse acteur het lachwekkende liedje live zien performen. Mocht je de film nog niet gezien hebben, dan is het aan te raden om de die eerst te zien voordat je deze video kijkt.

In de video zien we Jack Black, Peaches live zingen en spelen op de piano. Vervolgens begint deze muzikale mafkees als een gek te dansen. Hij doet dit in groen zwart pak met een speciale Bowser-hoofddeksel op. De video is hieronder te bekijken.

Peaches is de afgelopen weken al erg populair geworden. Op iTunes staat hij momenteel op de 9e plek. Op zijn felroze piano zien we een foto van de titulaire prinses alsmede een hele schaal perziken.

It has broken into the top 10! pic.twitter.com/1L0cEmZwLJ — VideoGameArt&Tidbits (@VGArtAndTidbits) April 9, 2023

Heb jij The Super Mario Bros. Movie al gezien? En Wat vind jij van dit bijzondere nummer? Laat het ons vooral weten in de reacties!