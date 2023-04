[DN’s Five] Nintendo Switch Easter Eggs

Lekker paaseieren zoeken!

Hoewel ik graag terug wil naar mijn soundtrack reeks, gebeurt er ieder weekend toch weer iets bijzonders. Nu het Pasen is, moet ik natuurlijk iets doen met Easter Eggs. Bij Nintendo kun je er namelijk genoeg vinden. Ik focus me even op leuke Nintendo Switch ‘paaseitjes’.

5: Verschillende opstartgeluidjes

Ik start misschien met een open deur, maar hopelijk zijn er een paar lezers die nog niet achter deze ‘Easter Egg’ waren gekomen. Als je de Nintendo Switch aanzet en drie keer op een knop drukt, hoor je een specifiek geluid. Meestal druk ik hierbij de A-knop in. Als je echter een andere knop gebruikt, klinkt er ook een ander geluid.

4: Breath of the Wild

Eigenlijk kan ik iedere game wel afgaan, want in vrijwel alle Nintendo games zitten wel Easter Eggs verstopt. Toch wil ik de allereerste Nintendo Switch-game even uitlichten. Er zijn ontelbaar veel leuke verwijzingen te vinden. In de onderstaande video vind je er een paar terug. Denk bijvoorbeeld aan vervallen locaties die te herleiden zijn naar locaties in oudere The Legend of Zelda-games of nauwelijks hoorbare muziek in de game die stiekem toch wel heel herkenbaar is.

3: Rechter joystick van de Pro-controller

Er zit een geheime boodschap verstopt op de Pro-controller. Helaas is die wat lastig te zien, maar het is zeker een schattig detail. Als je de rechter joystick een bepaalde richting op duwt, dan kun je langs de rand wat tekst zien. Er staat als het goed is ‘THNX2ALLGAMEFANS’.

2: Super Mario Odyssey

Nog eentje dan, want deze game zit boordevol Easter Eggs. Je kunt vrijwel in ieder land verwijzingen vinden naar oudere games. In de meivakantie dus eerst op zoek naar de eieren in Breath of the Wild en daarna verder met Super Mario Odyssey. Sommigen zijn overduidelijk, maar er zaten er ook een paar bij die ik zelf nog niet had gezien.

1: Lik aan je games

Deze DN’s Five sluiten we af met een bizarre trend, vlak nadat de Nintendo Switch was uitgekomen. Het bleek dat de gamecartridges bewust een vieze smaak werd meegegeven. Uiteraard om te voorkomen dat baby’s of kleine kinderen de kleine kaartjes niet in hun mond zouden stoppen. Helaas konden volwassenen de verleiding juist niet weerstaan. Er verschenen allerlei filmpjes waarop mensen spelletjes aan het likken waren. Erg hè?

Dat was hem weer voor deze week! Veel plezier met het zoeken naar al deze leuke eieren. Hele fijne paasdagen allemaal en tot een volgende DN’s Five.